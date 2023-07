Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 50,64 EUR nach oben.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 50,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 50,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.784 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,90 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 11.05.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14.389,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.639,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Bayer am 08.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

