Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Bei der Bayer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,62 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,62 EUR an der Tafel. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 51,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.585 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 21,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 70,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 11.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 14.389,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.639,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 EUR je Bayer-Aktie.

