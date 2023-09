Notierung im Blick

Bayer Aktie News: Bayer steigt am Montagvormittag

04.09.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 51,01 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Bayer 50,94 EUR -0,02 EUR -0,04% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Bayer konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 51,01 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,01 EUR zu. Mit einem Wert von 50,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 20.306 Bayer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR. Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.044,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.819,00 EUR umgesetzt worden. Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,29 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht Bayer-Aktie gewinnt dennoch: Fitch senkt Ausblick für Bayer-Rating

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Gil C / Shutterstock