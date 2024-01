Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag tiefer

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 34,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 34,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 34,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,11 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 827.191 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 88,41 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 10.342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11.281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 6,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

