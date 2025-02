Bayer Aktie News: Bayer gibt am Mittag ab

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 20,86 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 20,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 20,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 814.608 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 11,74 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

