Bayer Aktie News: Bayer legt am Dienstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,21 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 28,32 EUR. Bei 28,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 419.002 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 119,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,85 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,44 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,22 EUR aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,82 Prozent auf 10.342,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,01 EUR fest.

