Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 59,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 59,71 EUR. Bei 58,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 855.919 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2022). Mit einem Zuwachs von 12,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 27,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 28.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,93 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.118,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Bayer dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 7,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

