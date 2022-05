Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,79 EUR

Mit einem Kurs von 61,10 EUR zeigte sich die Bayer-Aktie im XETRA-Handel um 05.05.2022 16:22:00 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 61,89 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 61,01 EUR ein. Bei 61,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.167.417 Bayer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 39,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 73,54 EUR.

Am 01.03.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.118,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.995,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,24 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 10.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,63 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

