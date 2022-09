Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,49 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,12 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 50,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 782 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,93 EUR am 06.12.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 16,38 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 78,75 EUR an.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.819,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.854,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,85 EUR je Bayer-Aktie.

