Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag im Minusbereich

05.09.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 28,39 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 28,39 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,13 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 389.913 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 54,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

