Bayer-Aktie aktuell: Bayer auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 45,27 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 12.757 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 45,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.347.983 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,34 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2020. Bei 43,87 EUR fiel das Papier am 02.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 79,09 EUR angegeben. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 6,90 EUR je Bayer-Aktie.

Die Bayer AG ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das breite Sortiment an Produkten und die Forschungsschwerpunkte des Konzerns sind auf die Gesundheitsversorgung, den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung ausgerichtet. Das operative Geschäft ist dabei in die Bereiche Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science inklusive Animal Health untergliedert. Das Produktangebot erstreckt sich von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Aspirin, Alka-Seltzer und anderen Schmerzmitteln, Dermatologika, Vitaminen, Blutzuckermessgeräten und Injektionssystemen bis hin zu Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Produkten für Nutz- und Haustiere. Des Weiteren forscht die Bayer AG unter anderem an der Entwicklung neuer Medikamente in den Bereichen Herz-Kreislauf und verwandte Erkrankungen, Onkologie und gynäkologische Therapien. Ende 2016 gliederte Bayer sein MaterialScience-Segment um High-End-Werkstoffe aus und notierte es als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Covestro an der Börse. Mitte September 2016 unterzeichneten Bayer und der US-amerikanische Agrarkonzern Monsanto eine Fusionsvereinbarung.

