Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,01 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 44,01 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 43,96 EUR. Mit einem Wert von 44,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 523.130 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 43,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,80 EUR.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

