Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 44,00 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 44,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 43,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 859.000 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,23 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 43,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,80 EUR.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 6,24 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

