Bayer Aktie News: Bayer am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 50,17 EUR

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 50,12 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 50,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 623.144 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. 26,28 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,10 EUR.

Am 08.11.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 11.281,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.781,00 EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

