Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Rot

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,47 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 49,43 EUR. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 110.548 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,24 Prozent. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Mit Abgaben von 5,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2022. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,05 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.281,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,34 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

