Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,25 EUR

Die Bayer-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 58,77 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 59,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.088.863 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 markierte das Papier bei 67,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 13,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Mit einem Kursverlust von 25,85 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,30 EUR aus.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,34 Prozent auf 11.281,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Bayer-Aktie.

