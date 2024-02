Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Bayer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 28,98 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 28,98 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 29,00 EUR. Bei 28,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.602.191 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 27,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 4,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,50 EUR aus.

Am 08.11.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 05.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

