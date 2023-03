Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,45 EUR

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 57,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 408.124 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 22,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 75,30 EUR.

Am 28.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,26 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.000,00 EUR im Vergleich zu 11.118,00 EUR im Vorjahresquartal.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,30 EUR je Bayer-Aktie.

