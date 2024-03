Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 25,99 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 25,99 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 26,05 EUR. Mit einem Wert von 25,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 573.927 Bayer-Aktien.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 58,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 25,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,31 EUR je Bayer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,33 EUR aus.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.862,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie auf Kurstief seit 20 Jahren: Bayer will 2 Milliarden Euro bis 2026 einsparen - keine Aufspaltung

Bayer-Analyse: Bayer-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge