Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 27,99 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 834.864 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,83 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,33 EUR an.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Was Analysten von der Bayer-Aktie erwarten

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu

Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone