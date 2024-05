Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Bayer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 27,96 EUR abwärts.

Das Papier von Bayer befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 27,96 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,93 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,10 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 62.296 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,70 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2023. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 109,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,209 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 14.05.2024 gerechnet. Am 13.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,12 EUR je Aktie belaufen.

