Bayer Aktie News: Bayer tritt am Mittag auf der Stelle

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der Bayer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 26,42 EUR.

Die Bayer-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,42 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,94 EUR zu. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,37 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 846.953 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 17,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 30,43 Prozent wieder erreichen.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,111 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,00 EUR.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

