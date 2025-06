Bayer Aktie News: Bayer wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kurs der Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,36 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 26,36 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 26,18 EUR ein. Mit einem Wert von 26,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.343.515 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,74 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 30,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 13.05.2025. Das EPS lag bei 1,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,55 EUR je Bayer-Aktie.

