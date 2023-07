Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 50,09 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 50,09 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 50,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.375 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,08 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,77 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 73,90 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Juni 2023: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Merck-Aktie im Minus: Merck-CEO Belén Garijo besorgt wegen globalem Wettbewerb