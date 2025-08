Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 26,47 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 26,47 EUR abwärts. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,28 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.916.472 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,50 EUR.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

