Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,91 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,91 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,01 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 43,81 EUR ein. Bei 43,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 395.701 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,56 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,81 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,80 EUR.

Am 08.08.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,93 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11.044,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.819,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Bayer-Aktie verliert: Bayer schließt Forschungs- und Lizenzabkommen mit Twist Bioscience ab