Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Freitagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 43,82 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 43,82 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 43,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.266.839 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. 49,84 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,56 EUR am 04.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 0,60 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,80 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,18 EUR fest.

