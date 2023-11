Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 42,16 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 42,16 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,27 EUR zu. Mit einem Wert von 42,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 397.180 Aktien.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 35,80 Prozent niedriger. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,42 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Oktober 2023: So schätzen Experten die Bayer-Aktie ein

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer