Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,02 EUR.

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 42,27 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 41,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,16 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 714.900 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 56,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (40,07 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,65 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,00 EUR.

Am 08.08.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

