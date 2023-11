Bayer Aktie News: Bayer stabilisiert sich am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 42,09 EUR.

Die Bayer-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,09 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 42,21 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 42,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.496 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 35,90 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.044,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.819,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,42 EUR je Bayer-Aktie.

