Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,72 EUR

0,38% Charts

News

Analysen

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,20 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,90 EUR aus. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 58,08 EUR. Bei 58,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 664.822 Bayer-Aktien.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit Abgaben von 24,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,30 EUR.

Bayer veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.281,00 EUR – ein Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.781,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 28.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im Januar mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie springt an: Bluebell will wohl Druck auf Bayer erhöhen - EU-Zulassung für Eylea-Behandlungsintervall beantragt

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Investoren drängen zügigen Vorstandswechsel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com