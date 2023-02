Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,59 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,34 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,90 EUR zu. Bei 58,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.565 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 14,19 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,93 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 75,30 EUR.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.281,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,34 Prozent gesteigert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte Bayer die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im Januar mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie springt an: Bluebell will wohl Druck auf Bayer erhöhen - EU-Zulassung für Eylea-Behandlungsintervall beantragt

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Investoren drängen zügigen Vorstandswechsel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com