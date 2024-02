Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittwochmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 29,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 28,93 EUR. Mit einem Wert von 29,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.037.652 Stück.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 126,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,50 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,96 EUR je Aktie belaufen.

