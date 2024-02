Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,29 EUR.

Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 29,35 EUR. Mit einem Wert von 29,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.052 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 124,21 Prozent Luft nach oben. Bei 27,70 EUR fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 5,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

