Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 21,04 EUR ab.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 21,04 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,79 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.434.045 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 47,48 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 12,49 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,62 Prozent auf 9,97 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

