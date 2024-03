Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 25,54 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 25,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 25,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.341.076 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,91 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Mit einem Zuwachs von 142,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,792 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 36,56 EUR.

Bayer veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,15 Prozent auf 11.862,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 vorlegen. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

