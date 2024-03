Bayer Aktie News: Bayer verliert am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 25,85 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 25,85 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,82 EUR nach. Mit einem Wert von 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370.345 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 139,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,63 EUR. Dieser Wert wurde am 06.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 0,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 39,11 EUR.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.862,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,01 EUR je Aktie.

