Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 25,09 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 25,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 25,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,96 EUR. Bisher wurden heute 199.202 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 23,70 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 36,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Am 12.11.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,86 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,97 Mrd. EUR.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

