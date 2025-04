Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 19,19 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 19,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 18,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.184.878 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,24 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 24,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 05.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,86 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

