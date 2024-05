Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,21 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,21 EUR nach oben. Bei 28,21 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.219 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 58,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,87 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,96 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,209 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,33 EUR aus.

Am 05.03.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 12,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

