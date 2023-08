Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Montagmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 52,13 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 52,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 304.544 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 20,61 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,42 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,10 EUR.

Am 11.05.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bayer bedeutet

Bayer-Aktie leichter: EFSA hat Studie zu umstrittenem Unkrautvernichter Glyphosat veröffentlicht