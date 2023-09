Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 50,04 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 50,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 50,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,07 EUR. Bisher wurden heute 41.438 Bayer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gewinne von 31,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 6,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.044,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 6,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Bayer-Investition eingebracht

Bayer-Aktie gewinnt dennoch: Fitch senkt Ausblick für Bayer-Rating