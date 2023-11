Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 41,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 41,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 402.045 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 56,91 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 4,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 65,00 EUR.

Bayer gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.044,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,41 EUR fest.

