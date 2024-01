Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,02 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,02 EUR. Die Bayer-Aktie sank bis auf 34,93 EUR. Mit einem Wert von 35,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.641.713 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Gewinne von 87,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 13,71 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,20 EUR.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.342,00 EUR – eine Minderung von 8,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.281,00 EUR eingefahren.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

