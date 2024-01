Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 35,73 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 35,73 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 36,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 332.805 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 83,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels