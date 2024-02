Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minusbereich

So bewegt sich Bayer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 28,11 EUR ab.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 28,11 EUR nach. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.531.355 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 65,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 27,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2023 wird am 05.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone