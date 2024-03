Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Vormittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 26,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 26,83 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 26,83 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 285.896 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,91 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Gewinne von 130,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 6,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 36,00 EUR.

Bayer ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11.862,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.000,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus