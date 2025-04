Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 20,01 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 20,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 401.417 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 24,88 EUR angegeben.

Am 05.03.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,12 Prozent zurück. Hier wurden 11,73 Mrd. EUR gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

