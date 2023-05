Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,54 EUR

Die Bayer-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 58,47 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 58,38 EUR. Mit einem Wert von 58,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.825 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2022 erreicht. 13,36 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,20 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 28.02.2023 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,26 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,93 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.118,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Bayer am 11.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 14.05.2024 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Analysten sehen für Bayer-Aktie Luft nach oben

Bayer-Aktie gibt nach: Fondsgesellschaften gegen Wiederwahl von Aufsichtsratschef Winkeljohann

Bayer-Aktie dämmt Verluste ein: Bayer-Chef Baumann zeigt sich kurz vor Abschied unzufrieden mit Aktienkurs

