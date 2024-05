Bayer Aktie News: Bayer am Mittag fester

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 28,54 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 28,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 508.518 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,64 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,50 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,209 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Am 13.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Nachmittag

Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50